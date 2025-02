Gira mezzo nudo per la città, ricoverato

Domenica movimentata per la città dove un uomo di 41 anni è stato avvistato più volte aggirarsi per il centro senza vestiti dalla cintura in giù. La situazione ha richiesto l’intervento ripetuto dei carabinieri e dei sanitari della Croce Rossa di Saronno, che hanno tentato di assisterlo e aiutarlo. La lunga odissea è iniziato nella tarda mattinata, subito dopo la messa, quando il quarantunnne ha iniziato a camminare per corso Italia e piazza Libertà, indossando soltanto una giacca a vento e scarpe da tennis quindi con le parti intime in vista. Notata la scena, alcuni cittadini hanno allertato i soccorsi. L’uomo è stato quindi fermato da una pattuglia della polizia locale e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti.

Dopo poche ore, però, il soggetto ha lasciato la struttura ospedaliera ancora seminudo, questa volta coperto solo dal camice sanitario. Ha ripreso a vagare per le vie del centro, causando nuovamente stupore tra i passanti. Numerose segnalazioni sono giunte alle forze dell’ordine, tra cui quella di una famiglia che si è trovata di fronte all’uomo mentre usciva da un supermercato nei pressi di piazza Libertà.

Dopo ulteriori avvistamenti tra piazza Cadorna e via Varese, i carabinieri lo hanno finalmente intercettato e disposto un nuovo trasferimento, questa volta all’ospedale di Desio. Era evidente come fosse in uno stato confusionale e non conscio del suo comportamento.

S.G.