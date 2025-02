Uniti nelle difficoltà: "Sponsor vicini a noi"

Qual è la situazione attuale del Teatro Giuditta Pasta? Il presidente della fondazione, Tino Volpi, insieme alla giunta comunale e al direttore artistico, ha rassicurato gli abbonati, da sempre legati alla sala di via Primo maggio. "Abbiamo rifatto tutta la contabilità – ha spiegato Volpi – il teatro ha un valore della produzione che supera i 730mila euro, tra i quali c’è un contributo comunale di 200mila euro e uno ministeriale di 30mila". Non mancano però le difficoltà legate alla scoperta degli ammanchi: "I debiti emergono progressivamente – ha continuato Volpi – anche perché, per le modalità con cui sono stati prelevati i soldi, risultano registrati come già pagati".

Sul fronte del bilancio, la situazione è chiara: "Abbiamo un utile di gestione ordinaria di undicimila euro nel 2024, ma dobbiamo fare i conti con 420mila euro di sopravvenienze passive". Non solo novità contabili: "Abbiamo cambiato metodo di organizzazione l’attività, a volte facciamo solo l’affitto sala. È difficile far tornare i conti: diciamo chiaramente, è il variety che tiene in piedi tutto il resto". "I membri del cda sono stati degli eroi – ha aggiunto il direttore artistico, Andrea Chiodi –. Hanno capito la gravità della situazione e ci hanno permesso di proseguire con la programmazione culturale".

Nel frattempo, sono stati realizzati importanti investimenti per migliorare le strutture del teatro. "Abbiamo effettuato interventi in collaborazione con il Comune – ha aggiunto Volpi – suddivisi in due tranche: 64mila euro prima e 75mila euro poi, per rifare corde, luci, scenografie e la levigatura del palco". Il sostegno economico del Comune è stato confermato dall’assessore al Bilancio, Domenico D’Amato: "Oltre a quanto già fatto, abbiamo avviato operazioni per ridare al teatro un fondo patrimoniale che gli permetta di accedere ai finanziamenti e fare investimenti. Tra queste, la concessione dell’usufrutto della sala di via Primo Maggio alla fondazione".

Finora a sostenere il teatro non sono state solo le istituzioni, ma anche gli sponsor. "I nostri sponsor – ha precisato Volpi – ci sono stati vicini, intuendo che qualcosa non andava ma continuando comunque a sostenerci". "Credo – ha concluso il sindaco Airoldi – che nonostante tutto, il teatro Pasta mantenga la propria credibilità. Probabilmente è stata proprio la determinazione del cda a convincerli a voler associare il loro nome a quello del Teatro Pasta".

Sara Giudici