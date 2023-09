Un’auto elettrica alla Polizia Locale per più controlli

Il Comando di Polizia Locale di Parabiago si dota di una nuova auto completamente elettrica. È arrivata questa settimana la vettura elettrica in dotazione al Comando parabiaghese. Completamente elettrica, silenziosa e dotata di tutta la strumentazione necessaria per il servizio di controllo del territorio, il veicolo, una Citroen C4, è stato acquistato con un co-finanziamento di Regione Lombardia e prenderà servizio sin da subito. Con lo stesso finanziamento regionale, il Comando è stato dotato anche di due fototrappola che verranno utilizzate per contrastare il fenomeno dell’abbandono rifiuti e un nuovo alcoltest per incentivare i consueti controlli sulle strade.

"L’acquisto di un’auto completamente elettrica - dichiara il sindaco Raffaele Cucchi - non solo ci permette di coprire meglio il territorio nei servizi di controllo e sicurezza, ma anche di perseguire, come amministrazione, in politiche che vanno nella direzione di acquisti che prevedano una mobilità elettrica non inquinante". Sono stati quasi 70mila gli euro fatti arrivare da Regione per finanziare l’acquisto di nuove strumentazioni per i Comandi di Polizia Locale del Legnanese. I fondi arriveranno nelle casse dei Comuni del territorio grazie all’edizione 2023 del bando promosso dal Pirellone per "incentivare la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale". Christian Sormani