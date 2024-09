Un weekend di risate. C’è il circo a cielo aperto

Da Giardini Estensi a "Giardini Circensi". Il parco del Municipio di Varese, polmone verde della città, si trasforma per un weekend in un teatro a cielo aperto con spettacoli, laboratori e magia circense. Dopo il successo della prima edizione torna domani e domenica il festival promosso da Spazio Kabum. Sarà un fine settimana all’insegna del circo contemporaneo, con divertimenti per le diverse fasce d’età: gli eventi sono gratuiti e accessibili a tutti.

Un evento che vuole coinvolgere attivamente il pubblico in un’esperienza artistica e culturale originale. È davvero ricco il programma delle due giornate, con ospiti di rilievo nel panorama delle arti circensi. Diversi i punti dei giardini che ospiteranno gli spettacoli e gli incontri, dal parterre nei pressi della fontana fino alla tensostruttura, all’area del laghetto dei cigni e il pratone di Villa Mirabello. Spazio Kabum, promotore dell’iniziativa, è un centro ludico, educativo e sportivo che negli anni ha saputo distinguersi come punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi alle discipline sportive alternative, strettamente legate al mondo del circo e delle arti di strada.

Situato in via Guicciardini a Varese in un ex fabbricato industriale Kabum è uno spazio inclusivo dove persone di ogni età, esperti e principianti, possono imparare e divertirsi. Affiliato a Uisp, Kabum è diventato nel tempo un luogo di incontro e condivisione, non solo per lo sport, ma anche per il dialogo e la creatività.

Proprio da questo spirito è nato Giardini Circensi, con l’obiettivo di portare il fascino del circo contemporaneo nel cuore della città e invitare i varesini ad avvicinarsi a questo mondo. Il via alle attività è previsto per le 15 di sabato, con un laboratorio di circo. Si proseguirà fino a sera, con un dj set in chiusura. Domenica si ricomincia alle 15 per finire in musica in serata. Il programma competo del festival è disponibile sul sito spaziokabum.it.