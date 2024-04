Un mese di controlli della Polizia locale: sequestrati 16 veicoli

Intensa attività della Polizia locale di Gallarate nell’ultimo mese, con un impegno su più fronti. Fruttuose le azioni messe in campo per impedire in occasione della Festa della donna la vendita abusiva di fiori, nel corso dei controlli sono stati infatti sorpresi sei venditori privi di autorizzazione. Gli agenti hanno effettuato anche ispezioni in alcuni centri massaggi, accertando diverse violazioni. Nell’ambito dell’attività stradale di rilievo l’indagine che ha portato al recupero di una Maserati ultimo modello immatricolata in Italia, con targhe francesi verosimilmente false, risultata rubata a Brescia e restituita alla legittima proprietaria. Individuati inoltre due automobilisti coinvolti in incidenti stradali che si sono dati alla fuga e non hanno prestato soccorso. Nel corso del mese di marzo sono scattati inoltre 16 sequestri per veicoli privi di assicurazione, 122 quelli risultati non revisionati, 15 gli automobilisti sorpresi al cellulare mentre erano alla guida.R.Va.