Ubriaco, pesto e svenuto nel parcheggio della discoteca. È fuori pericolo, s’indaga

Alcuni ragazzi lo hanno trovato riverso a terra, tra due auto in sosta. Era incosciente, puzzava di alcol e aveva il volto pesto, come se qualcuno gli avesse tirato più di un cazzotto in faccia. Da quanto tempo fosse lì, al freddo, non si sa. Un diciottenne ubriaco fradicio l’altra notte è stato probabilmente picchiato e abbandonato esanime nel parcheggio di una discoteca di Osnago. È stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca: dopo averlo assistito e avergli prestato le prime cure lo hanno trasferito d’urgenza in ambulanza al Pronto soccorso del Mandic. È rimasto privo di conoscenza tutta notte, poi pian piano si è ripreso. Di quanto accaduto non ricorda nulla, se non appunto di aver trascorso la serata in discoteca.

D.D.S.