"Troppo lavoro per carenza di personale"

Carenza di personale e carichi di lavoro eccessivi: sono i problemi posti l’altro giorno all’attenzione di Massimo Battaglia (nella foto), segretario generale della Confsal Unsa, il principale sindacato di categoria, arrivato a Busto Arsizio, in Procura, per l’assemblea dei dipendenti del Palazzo di Giustizia bustese. Nella sede giudiziaria cittadina la carenza di personale negli uffici è pari al 30%, una situazione grave, in rapporto al vasto territorio per il quale il Palazzo di via Volturno è riferimento. "Si tratta di 21 persone in meno in organico – ha sottolineato Battaglia – sfido qualsiasi organizzazione ad essere efficiente in una situazione come questa". Problema purtroppo non nuovo e del quale da tempo si sollecita la soluzione. Ha detto il sindacalista: " Bisogna intervenire sulle assunzioni, sui bandi di concorso".

Il messaggio di Battaglia è stato chiaro: "C’è un problema da risolvere, che è quello del welfare aziendale, perché è un fatto che chi partecipa spesso viene dal sud Italia e lo stipendio da solo non basta se devi anche pagare un affitto. Il ministero della Funzione pubblica deve sedersi al tavolo con gli enti locali per favorire questi trasferimenti con un contributo per il caro affitti". Secondo quanto reso noto dal segretario generale della Confsal Unsa, "su oltre 300mila assunzioni nella pubblica amministrazione negli ultimi due anni credo che oltre il 40% non abbia preso servizio proprio a causa di questo problema, il costo dell’affitto di una casa". Problema che riguarda anche il Tribunale di Varese, dove nel mese di dicembre Battaglia ha incontrato i dipendenti, la carenza di personale è pari al 40%. Situazioni, a Busto e a Varese, che chiedono di essere risolte.

Rosella Formenti