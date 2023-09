Troppi senzatetto per strada, appello di Sos Stazione: "Il Comune si faccia garante per l’affitto di una casa" La rete di associazioni Sos Stazione propone al Comune di Busto Arsizio di farsi garante con i proprietari per permettere ai più fragili di avere una casa e un affitto regolare. Una soluzione per l'emergenza abitativa.