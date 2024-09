Busto Arsizio, donna travolta dal treno: circolazione ferroviaria e Malpensa Express in tilt

Busto Arsizio (Varese), 20 settembre 2024 – Una donna è stata travolta da un treno sui binari delle linee delle Nord fra Busto Arsizio Nord e Vanzaghello, all’altezza di via Vicinale Piombina. La donna è morta sul colpo, nulla ha potuto il macchinista per evitare l’impatto. L’incidente, sui binari in direzione dell’aeroporto, si è verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso e gli agenti della polizia ferroviaria. Un intervento che purtroppo si è rivelato inutile. Pesanti le conseguenze sul traffico ferroviario. In tilt sia il Malpensa Express in direzione dello scalo e di Milano (Cadorna e Centrale) sia la circolazione dei treni sulle direttrici per Novara e Varese. Conseguenze anche sulla linea transfrontaliera per Mendrisio e Como.