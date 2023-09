Torna la Fiera con un nuovo look Focus sull’acqua e ospite Giuliacci

di Lorenzo Crespi

È una delle più longeve manifestazioni fieristiche d’Italia: la Fiera di Varese torna con la sua 45esima edizione, che si terrà nella location di sempre, la Schiranna, ma con un’area espositiva rinnovata. Quest’anno infatti ci sarà un unico grande padiglione, per un totale di 6000 metri quadrati di superficie, dove troveranno spazio oltre 100 espositori provenienti principalmente dalla provincia di Varese. Come da tradizione sarà una fiera multisettoriale, dove arredamento, edilizia, efficienza energetica, tempo libero, alimentare e benessere saranno le tematiche principali. La Camera di Commercio sarà presente con uno stand allestito in collaborazione con le associazioni dei consumatori (Adiconsum, Federconsumatori e Movimento Consumatori) per incontrare e informare i cittadini. Novità di questa edizione è la presenza in fiera di Confesercenti Varese. Per la prima volta l’associazione di categoria, insieme alla sezione Impresa Donna, ha deciso di presentarsi con due stand, uno istituzionale e l’altro commerciale in cui si presenteranno, a rotazione, una decina di imprese legate al commercio e ai servizi. Anche per questa edizione è confermato l’ingresso gratuito. La fiera sarà aperta dall’8 al 17 settembre, con un ricco programma. Alla parte espositiva si affiancano infatti numerosi eventi, a partire dal tema principale di questa edizione, l’acqua. In collaborazione con Alfa, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, si terranno incontri dedicati al un bene da salvaguardare. Tra gli interventi previsti anche quello del colonnello Mario Giuliacci. Ci saranno anche incontri più leggeri con i comici di Zelig: Leonardo Manera, Flavio Oreglio, Stefano Chiodaroli e Rocco Barbaro. In fiera ci sarà spazio anche per la solidarietà: nello stand del Comune di Varese uno spazio sarà dedicato a "Varese è solidale", la rete delle associazioni che si occupano di sostegno a persone bisognose. Infine l’area ristorazione e lo spazio di BaVarese Prost Fest dove interverranno le squadre sportive varesine. Inaugurazione venerdì 8 alle 18.30 e a seguire lo spettacolo delle fontane luminose danzanti (alle 20.30, 21.30 e 22.30), che sarà ripetuto anche nelle serate di sabato 9 e domenica 10.