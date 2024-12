Varese: un’opera firmata da Giuliano Tomaino “illumina” la Via Sacra

Varese, 13 dicembre 2024 – Un’opera d’arte per “illuminare” la Via Sacra. Giuliano Tomaino, pittore e scultore, le cui figure tinte di rosso abbelliscono gli spazi pubblici di molte città italiane, ha realizzato una grafica in tiratura limitata da 40 copie, il ricavato della cui vendita andrà totalmente a finanziare l’illuminazione di una cappella dell’itinerario che conduce al Sacro Monte, patrimonio dell’umianità Unesco.

L’intento

"Sentiamo ogni giorno parlare dei problemi del Sacro Monte - spiega il gallerista (e fotografo) varesino Alberto Lavit - e mi è venuta l'idea di passare dai progetti, dalle ipotesi e dalle parole ad un piccolo fatto concreto. Così ho chiesto aiuto ad uno dei miei artisti, Giuliano Tomaino, che si è generosamente messo all'opera, e al Lions Club Varese Host che ha finanziato la parte tecnica della operazione".

Come sempre l'arte, anche quando si dona ad una operazione a sfondo sociale, nasconde un messaggio profondo: la grafica realizzata da Tomaino ha come base il cartone dei pacchi. La stessa materia che viene utilizzata dai senzatetto che popolano le nostre città come protezione, come 'casa' nel gelo della notte.

La grafica firmata Tomaino

L’artista

"Il Sacro Monte di Varese con le sue quattordici cappelle abitate da santi – spiega Tomaino – Rammento gli homeless delle metropoli avvolti, per la notte, nei cartoni. La loro casa. Così ho voluto rendere omaggio a tutti i sacri monti delle grandi città. I santi sono ovunque”. Le quaranta copie, in formato 46x35, sono molto di più che un semplice multiplo: il collage finale, infatti, è eseguito manualmente e quindi sempre differente. Il tutto è inserito in una cartella dedicata che anticipa l’uso del cartone.

Il prezzo al pubblico è di 300 euro per ogni grafica da versare sul conto corrente del Lions club Varese host con Iban IT19R0306909606100000123734. Può essere ritirata da Lavit&friends artgallery in piazza Carducci a Varese. Per info 3357119659.