Tina e Milo fanno tappa a Varese: "Anche la nostra città alla ribalta"

La loro prima apparizione in pubblico era stata sul palco più famoso d’Italia, quello del Festival di Sanremo. Quindi qualche giorno fa la visita a Palazzo Lombardia. Quella di ieri invece è stata una giornata tutta varesina per Tina e Milo, le due mascotte delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. I due ermellini hanno iniziato il loro tour della città giardino dalla scuola primaria Pascoli, dove ad attenderli c’era una palestra piena di bambini in festa. Tina, dal manto chiaro, rappresenta le Olimpiadi, mentre il fratello Milo, dal manto bruno, è il testimonial delle Paralimpiadi.

I loro nomi ricordano rispettivamente Cortina e Milano, le due città a cinque cerchi. Ma anche Varese, pur non ospitando direttamente gare, avrà la sua ribalta olimpica, come dimostrato dall’accordo con la federazione giapponese di pattinaggio su ghiaccio, presente nei giorni scorsi per un sopralluogo sul territorio.

Le istituzioni, con lo sforzo congiunto di Camera di Commercio, Provincia e Comune, stanno puntando a stringere altre partnership strategiche. "Si inizia a respirare il clima olimpico - è il commento del primo cittadino Davide Galimberti - un’occasione per Varese grazie alla lungimiranza della città che ha investito sul nuovo Palaghiaccio". Il sindaco, insieme all’assessore allo sport Stefano Malerba, ha accolto le mascotte proprio presso l’Acinque Ice Arena, seconda tappa della giornata, dove erano in corso le gare del torneo internazionale di para ice hockey Memorial "Ciaz". Oggi sarà la giornata conclusiva, con l’Italia impegnata stamattina nella finale del terzo posto contro la Corea del Sud. La giornata di Tina e Milo si è infine conclusa a Palazzo Estense, proprio insieme alle nazionali impegnate nel torneo. L.C.