Una maratona oratoria organizzata dalla Camera penale di Busto Arsizio dal titolo “Fermare i suicidi in carcere - Non c’è più tempo“ si è svolta ieri a Busto Arsizio, in piazza San Giovanni Battista, dove oltre trenta oratori - tra avvocati, magistrati, politici, chi opera in carcere - hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica il drammatico problema: nel 2024 sono già 45 i suicidi dietro le sbarre nelle strutture italiane. Ad aprire la maratona è stato il presidente della Camera penale di Busto Arsizio Samuele Genoni, che ha detto: "Prestiamo la voce a chi voce non ha e viene spesso dimenticato, di carcere in questo paese si muore, un suicidio ogni quattro giorni dall’inizio dell’anno. Un dramma che è riduttivo definire indegno di un paese civile". Domani, venerdì 28 giugno, nella sede della cooperativa La Valle di Ezechiele, a Fagnano Olona, si terrà una seconda iniziativa, il convegno dal titolo “Morire di carcere. Sovraffollamento, dignità dei detenuti e tutela dei diritti“.

La prima sessione del convegno, dalle 17 alle 19.30, sarà una tavola rotonda intitolata “Vivere il carcere: Voci da dentro“, con l’obiettivo di dare voce alle esperienze dirette dei detenuti, mentre la seconda sessione, dalle 21 alle 22.30, sarà dedicata al tema “Carcere Estrema ratio: Carattere Rieducativo e risocializzante o punitivo? Problemi e iniziative“.

Ros.For.