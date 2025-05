I colori del Team down. Incanti all’osteria La Tela

L’osteria sociale La Tela si riconferma laboratorio inclusivo. A marzo 14 ragazzi dell’associazione Team Down hanno realizzato un secondo intervento artistico nella Stanza del che bello!, sempre guidati dalla maestra d’arte Francesca Marianna Consonni. Questa volta hanno realizzato Il giardino segreto. I giovani hanno invaso di colore una sala della Tela, inseguendo la luce esterna, filtrata da pellicole colorate. È seguita una fase di semina di piccoli segni colorati, poi un’altra di concimazione fatta con materiali differenti e adesivi, una terza di crescita degli steli, fino allo sbocciare finale di fiori di ogni tipo. Il giardino segreto sarà visitabile per tutto maggio. Il destino finale del lavoro vedrà l’opera scomposta in tanti quadri, di tutte le dimensioni, che raggiungeranno le case di Team Down. S.V.