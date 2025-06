Statale Sempione, aperto il tracciato rivisto

CASORATE SEMPIONE (Varese)È aperto al traffico il nuovo tracciato della statale 33 del Sempione tra Gallarate e Casorate Sempione, opera inserita nel più ampio progetto per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea Rfi all’altezza di Gallarate. L’apertura al traffico del “nuovo Sempione“ era prevista a metà aprile poi slittata per le avverse condizioni meteo che avevano causato ritardi.

Dall’altro giorno si circola lungo il nuovo tratto, definitivo, della statale il cui spostamento è stato necessario in funzione della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario. All’avvio dei lavori per la nuova ferrovia uno dei primi interventi sulla viabilità nel territorio interessato dal progetto è stato quello relativo al Sempione con la realizzazione della “Variante di transizione“ aperta nell’autunno del 2023 per far posto al grande cantiere. Il tratto di statale è stato deviato per consentire lo spostamento dei binari della linea ferroviaria Milano-Domodossola e l’inserimento dei binari da/per Malpensa, che vengono posati in queste settimane.

Proseguono nel frattempo i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario. L’altro giorno la visita guidata al cantiere organizzata da Federbeton Confindustria durante la quale è stato annunciato che l’obiettivo è di concludere l’opera entro luglio così da consentire la circolazione dei treni verso Milano dal prossimo anno. Per adeguamenti tecnologici, in carico a Rfi, bisognerà attendere invece il 2028 per l’attivazione della linea verso Domodossola.

R.F.