Nuovi maggiorenni nel segno di Daria

Il Battesimo civico dei neodiciottenni a Somma Lombardo ieri, 2 Giugno festa della Repubblica, ha avuto una dedica speciale: a Daria, la diciottenne stroncata da un malore la scorsa settimana durante la festa per la conclusione dell’anno scolastico. Toccanti le parole del sindaco Stefano Bellaria rivolte ai genitori, Melania e Ovidiu Oniscu, presenti alla cerimonia: "Daria ha incarnato sin dalla nascita il significato di parole come pazienza, speranza, determinazione, resistenza, gioia di vivere, trasformandole in virtù vissute all’ennesima potenza .Melania e Ovidiu invec, hanno dimostrato giorno per giorno quanto possa essere inestimabile e incondizionato l’amore di due genitori. Un amore talmente grande da dare loro la forza di essere qui presenti, insieme a tutti noi, per celebrare questa importante ricorrenza e realizzare un desiderio speciale di Daria". Il momento più toccante tra i tanti giovani che si affacciano alla vita la consegna della Costituzione e del tricolore ai genitori di Daria, ha sottolineato il sindaco. "La loro testimonianza è il dono più grande e prezioso che oggi possiamo ricevere". La sedia vuota ieri è stata un ‘assenza fisica perché Daria con il suo esempio di vita vissuta con entusiasmo fino all’ultimo istante sarà per sempre presente nei cuori di chi l’ha conosciuta e le ha voluto bene. Ros.For.