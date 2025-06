Aprile da record: oltre due milioni di viaggiatori

L’aeroporto di Malpensa si prepara all’assalto dei vacanzieri in vista dell’estate. Intanto aprile si è chiuso con numeri da record. La conferma nei dati pubblicati da Assaeroporti (l’associazione italiana gestori aeroportuali): sono stati 2.667.301 i viaggiatori, il 13,4 per cento in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Sempre secondo i dati di Assaeroporti i voli nazionali sono stati 381.487 e rispetto all’aprile dell’anno scorso l’aumento è stato dell’8%. I passeggeri invece diretti all’estero sono stati 2.273.722, il 14,4% in più dello stesso mese del 2024 e l’85% del totale.

Aprile da record ma anche i prime tre mesi dell’anno hanno fatto registrare un incremento rispetto al 2024 con 6.452.729 passeggeri, il 12,4% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La crescita per Malpensa continua, con questo trend e con il contributo del traffico estivo lo scalo varesino potrebbe chiudere il 2025 superando i 30 milioni di passeggeri.

Ros.Fo.