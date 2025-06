L’estate in città: arte, sapori e tanta musica

Si è aperto ieri, con il concerto per la Festa della Repubblica, il cartellone promosso dall’Amministrazione comunale denominato L’estate in città 2025. La cultura e la socialità escono dai luoghi consueti e si diffondono nelle piazze, nei musei e nei luoghi simbolo, riscoprendo lo spazio pubblico come punto di incontro, di benessere e di crescita collettiva. Tra i filoni principali del programma c’è la serie di performance teatrali, che rientrano nel progetto Biblioteche in scena, che trasformeranno la piazzetta della biblioteca civica in un centro di sperimentazione creativa. Un’iniziativa nata nel contesto del nostro Sistema bibliotecario, per valorizzare il ruolo delle biblioteche come veri e propri luoghi della cultura. La musica sarà un’altra protagonista, con una stagione di concerti che spazieranno dal jazz alla lirica, dalla canzone d’autore alla musica più popolare fino al Tributo agli U2. Saranno coinvolti artisti come Bluesy, giovanissima cantante che dopo Amici22 sta costruendo un proprio percorso artistico, o il duo composto da Francesca Leone & Guido Di Leone. Non mancherà l’arte, protagonista dei percorsi guidati al Museo Pagani, che aprirà le sue porte per avvicinare il pubblico alla scultura e all’arte contemporanea. La programmazione contempla anche le sagre e gli appuntamenti conviviali.

Infine la montagna: sarà raccontata attraverso il cinema, gli incontri e le proposte del Cai, offrendo uno sguardo culturale, ambientale e umano sulle vette, i paesaggi e le storie dell’alpinismo. Inoltre, il 14 e 15 giugno, il Cai organizza il Campo base-80, in piazza Castegnate: una palestra di arrampicata su parete. Ultimo appuntamento in programma domenica 21 settembre con le Ville aperte in Brianza e Lombardia.

Silvia Vignati