Riparte la stagione . Via a tuffi e nuotate alla piscina Manara

Riaperto l’impianto esterno della piscina Manara. Ha preso il via la stagione estiva, con la gestione sempre garantita da Aquamore come lo scorso anno, mentre per la struttura coperta c’è ancora da attendere. I lavori per la manutenzione e la rimessa a nuovo richiedono, infatti, un forte investimento: oltre milioni di euro e l’amministrazione punta per questo a un project financing. Intanto la buona notizia per i frequentatori dell’impianto cittadino è la possibilità di tuffarsi in acqua per tutta l’estate. Per poter riaprire nelle scorse settimane sono stati effettuati lavori da parte di Agesp Attività Strumentali, opere che hanno richiesto una spesa di circa 150mila euro a cui da parte del Comune sono stati aggiunti 66mila euro, a titolo di compensazione per il gestore per i mancati introiti a causa dello stop delle vasche coperte.

Con il gestore Aquamore, arrivato lo scorso anno dopo la disastrosa gestione della società Forus (con cui l’amministrazione comunale ha risolto anzitempo il contratto), tuffi e nuotate assicurati per la stagione estiva con le tariffe uguali a quelle dello scorso anno. Una bella notizia anche per gli oratori estivi che potranno portare i ragazzi in piscina secondo l’impegno preso dal Comune. Tutto fermo al momento per l’impianto al coperto, resterà chiuso per il periodo 2025/2026 in quanto il complesso richiede un radicale intervento di sistemazione, la spesa stimata è di oltre 5 milioni di euro, pertanto l’amministrazione punta su un project financing, a cui sta lavorando, una partnership pubblico-privato per attuarlo (in cambio il privato avrebbe una concessione di lunga durata per la gestione) allungando quindi i tempi per la ripresa dell’attività, prevista per l’inizio del 2027. Intanto è ripartita la stagione estiva.