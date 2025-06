L’evento ai Giardini Estensi . Fiera del Des, idea vincente: "Economia giusta e inclusiva"

È stata un grande successo la decima edizione della Fiera del Des, organizzata dal Distretto economia solidale ai Giardini Estensi. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di visitatori hanno animato il mercato dell’economia solidale, con quasi 100 espositori tra produttori, associazioni, realtà sociali, artigiani e imprese sostenibili. La giornata è stata arricchita da laboratori, giochi, spettacoli e musica, con una piazza dei bambini sempre vivace, talk tematici nella Sala Estense e una scenografica sfilata di moda etica, realizzata con il contributo di 80 volontari che si sono trasformati in modelli. Tra i momenti più apprezzati, l’arrivo in bicicletta di numerosi partecipanti insieme a Fiab Varese Ciclocittà e Legambiente, che hanno scelto la mobilità dolce per raggiungere l’evento, confermandone lo spirito ecologico e inclusivo.

Inoltre, il gruppo musicale dei Vaskers ha accolto i visitatori con un’esibizione coinvolgente che ha animato la mattinata. Grande soddisfazione da parte del presidente del Des Varese, Marco Bonetti: "L’economia solidale - ha detto - non è solo un’alternativa possibile, ma una realtà viva, concreta, che genera valore sociale e ambientale. La Fiera è un’occasione bellissima per fare rete, creare connessioni e raccontare un’altra idea di economia, più giusta e inclusiva". Ha continuato: "Anche quest’anno la fiera è stata un successo, sono molto felice del clima festoso e pacifico, della voglia di conoscersi tra le persone". Quindi i ringraziamenti "all’Amministrazione comunale per la preziosa collaborazione. Un grazie speciale al Csv Insubria e ai tantissimi volontari che si sono spesi con generosità e passione. Grazie ai produttori per la qualità delle loro proposte, alle associazioni per aver intrattenuto e coinvolto il pubblico con laboratori, spettacoli, musica e teatro".