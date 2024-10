Stabio, camion carico di ventimila chili di pneumatici bloccato in frontiera

Stabio (Canton Ticino), 8 ottobre 2024 – Oltre ventimila chili di pneumatici senza autorizzazioni, sono stati fermati al valico di Stabio, in Canton Ticino. I collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, sono incappati in questi giorni nel controllo di un carico particolare: a bordo di un camion con targhe italiane, hanno infatti intercettato oltre ventimila chili di pneumatici distrutti destinati allo smaltimento presso un’impresa con sede in Italia.

La merce è stata bloccata dal controllo degli agenti in quanto priva della relativa autorizzazione necessaria per il trasporto transfrontaliero, come previsto dall’Ufficio federale dell’ambiente, competente in materia.

L’Ufficio Federale ha notificato il trasporto non autorizzato all’Ufficio dell’Ambiente, il quale ha disposto che il carico rimanga su suolo svizzero, impedendone l’ingresso in Italia. La legislazione sui rifiuti ha infatti lo scopo di garantire che vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee. Così, chi importa o esporta rifiuti deve disporre di un'autorizzazione da presentare al passaggio del confine, mentre il deve essere notificato e autorizzato dall’Ufficio dell’Ambiente.