Soldi a pioggia sul futuro del parco. Lavori in vista per l’oasi verde

BUSTO ARSIZIO (Varese)Diventerà più bello il parco di via Antonio De Curtis, in arte Totò, nel rione di Sant’Anna. Da alcuni anni, l’area verde nel cuore del quartiere è diventata il luogo privilegiato per la messa a dimora annuale degli alberi dedicati ai nuovi nati. Ora le intenzioni dell’amministrazione comunale sono quelle di valorizzare il parco, punto di riferimento importante per i residenti. L’altro giorno la giunta comunale, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, che ha raccolto l’indicazione del consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida, ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) con l’obiettivo di riqualificazione proprio l’area verde di via Totò De Curtis.

La previsione del quadro economico di spesa ammonta complessivamente a 558 mila e 700 euro, di cui 400 mila euro a disposizione grazie ad un mutuo. "Dal 2018 il Comune ha effettuato numerosi interventi per rendere maggiormente fruibile il parco da parte dei residenti del quartiere e non, con un’area giochi, zona fitness, aula didattica all’aperto e la piantumazione di nuove essenze dedicate ai "nuovi nati" della città- spiegano da palazzo- nelle fasi di progettazione sarà fondamentale rispettare la valorizzazione del verde pubblico per ottenere l’idoneità del progetto ai fini estetico–paesaggistici".

Inoltre, si mira ad adottare "provvedimenti che favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, l’adozione di principi di progettazione bioclimatica e di sistemi passivi che consentano di ridurre il ricorso a sistemi ed impianti meccanici "energivori".

Nella stessa seduta di giunta è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "interventi di eliminazione barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi cittadini", suddiviso in due lotti, per un totale di un milione di euro. I lavori consistono in interventi manutentivi e nell’adeguamento alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche mediante la creazione, su tutti i tratti interessati, di abbassamenti, rampe e scivoli atti a garantire la percorribilità alle persone diversamente abili, opere attese. Tra le strade interessate dai lavori le vie Giussano, Risorgimento, Buonarroti, Montello, Caprera, Ferraris, Cardinal Simone, Pindemonte, Arnaldo da Brescia, Ferrer e Pastore.