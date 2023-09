Donna si barrica in auto per 11 ore alla dogana di Lavena Ponte Tresa: “Non riconosco l’autorità dello Stato”

Lavena Ponte Tresa (Varese) – Si è chiusa in auto alla dogana di Lavena Ponte Tresa, ieri mattina alle 8 quando arrivata al confine per raggiungere il Canton Ticino e si è rifiutata di mostrare i documenti ai finanzieri in servizio alla frontiera tra Italia e Svizzera dicendo di non riconoscere l’autorità dello Stato.

Una vicenda che sembrava potesse risolversi in poco tempo e che invece è andata avanti fino alle 19. Nel corso della lunga giornata gli uomini della Guardia di finanza, la Polizia locale e i vigili del fuoco hanno tentato di convincere la donna, residente nel varesotto, a scendere dalla macchina. Sul posto nel pomeriggio sono arrivati anche gli operatori del 118 per valutare le condizioni della persona ma non sono stati ravvisati gli estremi per un trattamento sanitario obbligatorio. Solo alle 19 la donna è uscita dalla macchina. È stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Accertamenti sulla situazione della donna sono in corso: ha due figli minorenni.