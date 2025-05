San Edoardo, in campo per il rilancio del rione

Valorizzare il rione e rafforzare il senso di comunità, è questo l’obiettivo della nuova Associazione Attività San Edoardo, che sarà presentata ufficialmente martedì 3 giugno. Un riferimento per gli 8mila residenti e le oltre 70 attività disposte lungo viali alberati sui quali si affacciano anche tutti i principali servizi. Giovedì 22 maggio ha segnato l’atto di costituzione dell’associazione, ospitata nella sede di Confcommercio Ascom Busto Arsizio e Valle Olona, con la nomina degli otto componenti del Consiglio alla presenza del presidente Rudy Collini, della vicepresidente con delega alla rete associativa Susanna Besozzi e del direttore Francesco Dallo. Sulla scia dello storico Comitato Commercianti Centro Cittadino e dell’Associazione Negozianti di Sacconago, anche questa nuova realtà mira a valorizzare il quartiere, rafforzandone l’identità e promuovendone l’attrattività attraverso iniziative in grado sia di consolidare il legame tra residenti e rione, sia di richiamare visitatori da altri quartieri o da fuori città.

La ferma volontà di Ascom, da sempre in prima linea nel sostenere iniziative territoriali, è quella di contribuire in modo attivo e propositivo allo sviluppo di ogni quartiere, anche e soprattutto attraverso la collaborazione con i comitati di via. Strutture strategiche, queste, non solo per organizzare eventi e promuovere il commercio, ma anche per rappresentare una rete di ascolto capace di raccogliere esigenze, segnalare criticità e dare risposte concrete.

Tra gli obiettivi dell’Associazione S. Edoardo c’è anche quello di entrare a far parte del Distretto Urbano del Commercio: una prospettiva che darebbe maggiore voce e visibilità alle esigenze del quartiere nell’ambito delle politiche locali. In questa direzione sarà fondamentale instaurare un rapporto costruttivo e continuativo con l’amministrazione comunale, un dialogo basato sul coinvolgimento, sullo scambio di proposte e su una visione condivisa del futuro del quartiere. Un rapporto che l’Associazione intende costruire sin da subito, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità.

Martedì la presentazione ufficiale dell’Associazione e del Consiglio composto da : Giovanni Carozza (Banfi centro stampa), Alessandro Cozzi (Bar Gemia), Emanuele Gambertoglio (agente di assicurazioni - Cattolica Assicurazioni), Emanuele Magrì (Mail Boxes), Alessio Quitadamo (L’isola della fantasia - vendita e noleggio costumi teatrali), Alessandro Tagliabue (cartoleria - tabaccheria), Ambrogio Tovaglieri (Pasticceria Tovaglieri), Gabriella Villario (Il pettine d’oro - parrucchiera). La squadra è pronta, obiettivo valorizzare il quartiere.

Ros.Fo.