Serata in musica per la festa della Rebubblica

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Scuola di musica Niccolò Paganini, presenta lunedì alle 18 nel cortile del Palazzo municipale il concerto per la Festa della Repubblica dal titolo La voce dell’opera. Il programma spazia dal repertorio operistico classico alle pagine più note del teatro musicale, con interpretazioni affidate a quattro artisti: i soprani Luisa Legittimo e Nicoletta Martone, il tenore Suntae Im e il baritono Gian Carlo Razionale, accompagnati al pianoforte dalla maestra Saadat Ismaylova nel ruolo di concertatore. L’apertura è affidata al duetto Tace il labbro, tratto da La vedova allegra di Franz Lehár, seguito da una selezione che include alcune delle pagine più rappresentative del repertorio pucciniano e verdiano. Il pubblico potrà inoltre ascoltare il Valzer di Musetta dalla Bohème, l’Addio fiorito asil da Madama Butterfly e il drammatico Credo in un Dio crudel dall’Otello di Verdi.

Il programma prevede inoltre l’esecuzione di brani meno frequenti nel repertorio concertistico, come l’Addio mio dolce amor dall’Edgar di Puccini, il duetto Invano Alvaro da La Forza del destino e l’Intermezzo strumentale da Manon Lescaut, sempre di Puccini. La componente rossiniana è rappresentata dalla cavatina Una voce poco fa dal Barbiere di Siviglia, mentre il repertorio verdiano si completa con due pagine dal Trovatore: l’aria "Tacea la notte placida" e il terzetto finale Tace la notte. La serata si concluderà con un brano dalle Nozze di Figaro di Mozart, presentato come bis con la partecipazione di tutti gli interpreti. L’ingresso al concerto è libero, in caso di maltempo si svolgerà negli spazi interni del Palazzo municipale.