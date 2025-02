Sport e adrenalina all’E-Work Arena. Si sfidano le stelle del taekwondo

Un grande weekend di taekwondo è in corso a Busto Arsizio, dove è in svolgimento questo fine settimana la decima edizione dell’Insubria Cup. Uno degli eventi più prestigiosi a livello nazionale e internazionale per lo sport di origine coreana. Tra ieri e oggi si sfidano presso l’E-Work Arena circa 1.100 atleti di alto livello provenienti da Italia (con 18 regioni su 20 presenti), Francia, Spagna e San Marino. All’edizione 2025 partecipano 158 società sportive, con atleti suddivisi in diverse categorie di peso e di età.

Tra i partecipanti campioni di livello nazionale e giovani promesse del taekwondo, per uno spettacolo di alto livello tecnico e agonistico. Il modo migliore per celebrare un decennio di successi.

In questi 10 anni di competizioni infatti l’Insubria Cup ha visto la partecipazione di oltre 11mila atleti provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Lussemburgo, Austria, San Marino, Malta e Svizzera. Più di 40 persone ogni anno hanno contribuito come membri dello staff con impegno e dedizione all’organizzazione e alla logistica.

Un team di oltre 60 arbitri nazionali ed internazionali hanno assicurato in ogni edizione l’equità e il livello tecnico della competizione. Numeri che testimoniano la continua crescita dell’evento. "Raggiungere la decima edizione è un traguardo straordinario, che conferma l’importanza di questo evento nel panorama sportivo nazionale ed internazionale - commenta Stefano Ferrario, presidente regionale Lombardia della Fita, Federazione italiana taekwondo - in dieci anni abbiamo visto crescere il livello tecnico, il numero di partecipanti e l’entusiasmo del pubblico. Questa edizione è ancora più speciale, per celebrare insieme un decennio di grande taekwondo".

Aspetti sottolineati anche da Marco Riva, presidente del Coni Lombardia. "Questa competizione è la dimostrazione concreta di come i grandi risultati a livello internazionale nascano dal lavoro e dalla passione che quotidianamente vengono messi in campo sul territorio. Il taekwondo, oltre a essere uno sport di alto valore tecnico, è una scuola di vita".