Spiagge varesine del Verbano. Bagnini garantiti per tre anni

La stagione balneare 2025 entra nel vivo, tante le spiagge presenti lungo la riva varesina del Lago Maggiore, a garantire la sicurezza su alcune nei vari comuni saranno i bagnini: l’Autorità di bacino lacuale di Laveno Mombello con un bando pubblico ha assegnato l’appalto del servizio per gli anni 2025, 2026 e 20, 27 alla stessa associazione di Mazara del Vallo (Trapani) che lo ha svolto lo scorso anno. Da sottolineare che il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha diffuso una nota riepilogativa con le raccomandazioni per i bagni sicuri e le iniziative da adottare per prevenire situazioni di rischio. Per quanto riguarda la presenza dei bagnini il servizio, già avviato, proseguirà fino al 18 agosto 2025. Le postazioni previste sono dislocate a Maccagno con Pino e Veddasca, Luino, Porto Valtravaglia, Castelveccana, Laveno Mombello, Leggiuno, Monvalle, Ispra, Ranco, Angera, Lisanza. Nel fine settimana e nel periodo di Ferragosto sono previsti turni di 7 ore, in base alla maggiore affluenza sulle spiagge. I bagnini sono dotati di borsa di primo soccorso, binocolo e fischietto, il totale delle ore di servizio previste sono 3.600, costo a carico dell’Autorità di Bacino di centomila euro.