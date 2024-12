Spacciatori in fuga con chili di droga. Due uomini e una donna arrestati

Arrestati dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio due uomini ed una donna, scoperti in possesso di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti, oltre 6 chili, tra eroina, hashish e cocaina. Gli investigatori dopo aver ricevuto alcune informazioni relative alla presenza di un notevole quantitativo di droga presso il domicilio di una persona conosciuta quale spacciatore di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad individuarne la localizzazione nel comune di Somma Lombardo. Sul posto gli agenti hanno notato una donna in compagnia di due uomini, i poliziotti hanno riconosciuto in uno dei due uomini un marocchino di 42 anni ricercato dalle forze dell’ordine in quanto colpito da un ordine di carcerazione per una condanna a otto anni di reclusione. I tre sono quindi saliti a bordo di un’auto che gli agenti poco dopo hanno fermato, il conducente, un marocchino di 27 anni, ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato, il latitante non ha invece opposto resistenza, così come la donna, un’italiana di 28 anni residente nel novarese. Sulla vettura i poliziotti hanno trovato oltre 11mila euro oltre a quasi due chilogrammi di cocaina e quasi un chilo e mezzo tra eroina e hashish. I controlli sono stati estesi all’abitazione usata dalle tre persone fermate, in cui sono stati rinvenuti altri 1.100 euro e altra sostanza stupefacente tra eroina, cocaina ed hashish per un peso totale di quasi tre chilogrammi. La donna e i due uomini sono pertanto stati arrestati, per i due nordafricani si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio mentre la donna è stata ristretta presso il carcere di Como.