Sos sulle assicurazioni Auto sprovviste di polizza e raffica di tagliandi falsi

di Paolo Girotti

Sempre più violazioni al codice della strada e con un deciso aumento del numero di vetture che circolano in città senza un certificato assicurativo: i primi quattro mesi del 2023 hanno fatto registrare una tendenza alla crescita consistente delle infrazioni che non si vedeva da parecchi anni e che ha convinto l’amministrazione comunale a mettere l’accento sul fenomeno predisponendo un bilancio parziale dell’attività. Da gennaio ad aprile, infatti, sono in crescita quasi tutte le voci rispetto allo stesso periodo del 2022 e le violazioni, 9mila 842 nel complesso, sono superiori in termini percentuali del 24%. Le violazioni più ricorrenti sono gli accessi non autorizzati alla Ztl (diventate quasi 3mila), le soste regolamentate a pagamento o disco orario (cresciuta sino a toccare quota 2mila 100), i divieti di sosta (1.500) e, nel campo delle infrazioni più pericolose, i passaggi con il semaforo rosso (623 in totale) e gli eccessi di velocità (154, più di uno al giorno).

Più che raddoppiate (+ 118%) anche le infrazioni per mancato uso della cintura di sicurezza, che sono passate dalle 97 dei primi quattro mesi del 2022 alle 212 del 2023. Sono in aumento anche le infrazioni per la guida senza patente o con patente scaduta oppure revocata, che salgono del 36% passando da 11 a 15 accertamenti, mentre una delle poche voci in calo è quella delle infrazioni per guida con il cellulare, che, con 127 accertamenti, diminuisce del 24%. C’è poi un altro fenomeno preoccupante da considerare: appare infatti significativa, per la costante tendenza alla crescita, la circolazione senza copertura assicurativa che, con oltre 90 violazioni, vale il 52% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando i casi si assestavano a 59. Numero contenuto, in termini assoluti, ma fenomeno da tenere sott’occhio è poi quello delle assicurazioni false: sei automobilisti, infatti, che avevano sottoscritto una polizza su siti web, sono, risultati, al controllo, vittime di frode. Per questa ragione la Polizia locale raccomanda a chi volesse assicurare la propria autovettura per la Responsabilità Civile verso terzi ricorrendo a una delle tante proposte disponibili sul web di consultare, prima di tutto, il sito Internet dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, www.ivass.it alla sezione consumatori.