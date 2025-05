Sos Controllo di vicinato. Cittadini invitati

Cresce la preoccupazione per furti in crescita negli ultimi tempi e i cittadini si mobilitano per avviare il Controllo di vicinato. L’appuntamento è per questa sera alle 20,45 nella sala polivalente dell’oratorio in via Astico a Varese proprio per parlare del progetto. Nei giorni scorsi 600 volantini sono stati distribuiti porta a porta nei rioni di Velate e Avigno per informare dell’iniziativa, un momento importante per illustrare l’attività e raccogliere adesioni. Il messaggio è chiaro: "Un buon vicino è il miglior antifurto". Spiegano i promotori: "Basta la partecipazione di un componete per famiglia alla serata, è importante che si riesca a fare decollare il progetto prima dell’estate quando potrebbe avvenire una impennata dei furti, in ogni caso quando le persone in vacanza per le ferie vogliono sentirsi più tranquille, lasciando la casa vuota".

Quindi prima si dà il via ai gruppi e meglio è, soprattutto occorre arrivare ad un buon numero di adesioni affinchè siano efficaci. Importante dunque l’incontro di questa sera nella sala polivalente dell’oratorio alla presenza di rappresentanti della Polizia locale e dell’Associazione provinciale Controllo di vicinato. Anche a Cittiglio è stato presentato il progetto da avviare nei rioni, nei giorni scorsi tante le persone che hanno partecipato alla serata organizzata nella sala consiliare. Il primo atto è stato la distribuzione dei moduli di adesione, quindi si procederà con la formazione dei vari gruppi la cui presenza sarà indicata da appositi cartelli. Saranno quindi avviate chat per i vari gruppi per le segnalazioni.

Ros.Fo.