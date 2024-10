Somma Lombardo, rissa tra giovani finisce nel sangue: un arresto e un ferito grave

Somma Lombardo (Varese), 8 ottobre 2024 – Due feriti, uno grave ricoverato in ospedale, l’altro dimesso e subito arrestato. È questo il bilancio della violenta rissa scoppiata nella serata di domenica in via Milano a Somma Lombardo che ha coinvolto tre stranieri di origine marocchina. Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri impegnati anche nelle ricerche del terzo uomo che, dopo il violento episodio, si è dato alla fuga. Ricoverato in ospedale a Varese il ferito più grave: si tratta di un cinquantenne già noto alle forze dell’ordine che ieri non era ancora fuori pericolo. Il secondo ferito, trasportato all’ospedale di Gallarate, è, invece, un marocchino di 27 anni che, dopo essere stato dimesso, è stato arrestato. Ora è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini

I carabinieri della Compagnia di Gallarate sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto i tre uomini, forse alterati dall’alcol, avrebbero cominciato a litigare. Dalle parole sarebbero passati alle mani, con violenza, usando come lame per sferrare colpi i vetri di alcune bottiglie rotte. In particolare il ventisettenne arrestato e il ricercato avrebbero aggredito il cinquantenne che ha avuto la peggio. Partita la richiesta di soccorso, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con ambulanze e l’elisoccorso atterrato in zona, a terra il cinquantenne in gravi condizioni e il ventisettenne con lesioni più lievi.

Dopo Sesto Calende

Le indagini dei militari proseguono per risalire alla dinamica precisa della violenta rissa e non si fermano neanche le ricerche del terzo uomo, complice del ventisettenne arrestato, che ha partecipato alla rissa il cui movente resta da chiarire. Un altro grave episodio che allarma nel territorio dopo la sparatoria in cui è rimasto gravemente ferito un ventiseienne nordafricano, avvenuta nei giorni scorsi nella frazione di Lisanza, nel comune di Sesto Calende. Chi ha esploso il colpo di pistola è fuggito, facendo perdere le sue tracce, l’ipotesi è che si sia trattato di un regolamento di conti.