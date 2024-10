Sparatoria a Sesto Calende. Un ragazzo ferito alla testa

Sparatoria ieri intorno alle 18, ferito un giovane di 26 anni di origini straniere, il drammatico episodio a Sesto Calende, nella frazione di Lisanza, in via Pasturazza, in prossimità del lago. Il ventiseienne sarebbe stato sorpreso dall’aggressore alle spalle e raggiunto alla testa da un colpo d’arma da fuoco. Trasportato in ospedale, al Circolo di Varese, le sue condizioni erano ritenute al momento del ricovero molto gravi. Subito nella zona è partita la caccia all’uomo che avrebbe esploso il colpo di pistola e che si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce, sul posto per l’attività di indagine i carabinieri del comando provinciale di Varese che hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare chiarezza sull’accaduto, un episodio preoccupante che ha suscitato allarme.

Secondo quanto ricostruito è stata la stessa vittima della sparatoria a chiedere aiuto attirando l’attenzione di alcuni operai in un vicino cantiere nautico. In via Pasturazza sono arrivati gli operatori sanitari, con ambulanza e automedica, è atterrato anche l’elisoccorso. Le condizioni del ferito sono apparse al personale sanitario molto gravi a causa della profonda ferita alla testa quindi l’uomo, intubato, è stato trasportato con l’elicottero in ospedale in codice rosso. Il ferito è stato identificato, è nato in Italia ma ha origini straniere, mentre ieri sera era ancora sconosciuta l’identità dell’uomo che gli ha sparato, con l’intenzione di ucciderlo: gli inquirenti procedono per tentato omicidio. Elementi importanti per fare chiarezza sul drammatico episodio e sul movente potrebbero essere forniti dalla vittima, nel momento in cui le condizioni potranno consentire ai carabinieri di ascoltarlo.

Da capire se i due uomini si conoscessero. L’area in prossimità del luogo della sparatoria sarebbe da qualche tempo frequentata da spacciatori, quindi da chiarire se il giovane e l’uomo che gli ha sparato si muovessero in quello scenario, se così fosse non sarebbe da escludere tra le ipotesi quella di un regolamento di conti.