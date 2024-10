Colpo di pistola alla testa. Ora è caccia all’aggressore

Continua da parte dei carabinieri del comando provinciale di Varese, in collaborazione con i militari della compagnia di Gallarate, la caccia all’uomo che intorno alle 18 di giovedì, nella frazione di Lisanza, a Sesto Calende, ha sparato a un giovane di 26 anni, colpendolo alla nuca e ferendolo gravemente. Il ventiseienne, nato in Italia, di origine nordafricana, ha subìto dopo il ricovero in ospedale, al Circolo di Varese, un intervento chirurgico, quindi è stato trasferito in neurorianimazione: le sue condizioni restano gravi ma stabili. È ancora da chiarire quanto accaduto in via Pasturazza, una stradina che a Lisanza conduce alla spiaggia sul lago. I militari proseguono l’attività investigativa che è stata estesa anche fuori dal Varesotto, la vittima, da quanto accertato non è residente in provincia e sarebbe già noto alle forze dell’ordine.

Gli inquirenti stanno ricostruendo i contatti del giovane, l’ipotesi più accreditata è che sia arrivato nel luogo dell’aggressione per un appuntamento con l’uomo che probabilmente conosceva e che poi gli ha sparato con una pistola, ferendolo gravemente. La modalità dell’aggressione farebbe pensare a un regolamento di conti, se maturato nell’ambiente dello spaccio di droga è ancora da accertare ma non è da escludere, senza trascurare altre ipotesi. Elementi importanti si cercano nella ricostruzione delle frequentazioni del giovane, che potrebbero portare a identificare chi gli ha sparato e che poi si è dileguato. Fondamentale anche la versione dei fatti della stessa vittima, quando sarà nelle condizioni di poterlo fare.

Ancora avvolta nel mistero un’altra aggressione avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, l’accoltellamento di un quarantacinquenne marocchino a Castronno. L’uomo era riverso sulla strada, ferito da una coltellata: alcuni passanti hanno chiesto aiuto ed è stato trasportato al Circolo di Varese, non in pericolo di vita. Agli investigatori ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Saronno.