Somma Lombardo, il sindaco ribatte agli attacchi sulle nuove rotte di Malpensa: “Troppo presto per criticare”

SOMMA LOMBARDO – Inutile fare critiche alla sperimentazione delle nuove rotte in questo momento, è la replica del sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria alle dichiarazioni del portavoce del Comitato Vivere Coarezza Silverio Colombo che ieri le ha definite un fallimento sottolineando il pesante disagio della frazione sommese sotto i decolli.

“Non ci sono dati al momento – precisa Bellaria – attendiamo il mese di luglio, entro la fine si dovrebbe fare un primo bilancio, ma ora in assenza di un primo responso ufficiale di ARPA non è opportuno avanzare critiche”.

Il sindaco sommesse prosegue “Non si vuole penalizzare nessuno, l’obiettivo è risolvere i problemi migliorando la situazione per tutti per quanto possibile, la sperimentazione in atto a Malpensa dal 18 aprile delle nuove rotte ha lo scopo di verificare quanto indicato nello studio, nulla è deciso, una volta conclusa, dati alla mano, si potranno valutare le azioni necessarie per apportare miglioramenti”. E concludendo dice ”Voglio ribadire che a tutti i sindaci del territorio che convive con lo scalo di Malpensa sta a cuore la situazione come pure è comune in tutti i sindaci l’impegno a migliorarla per il bene dei cittadini”.