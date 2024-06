“O qualcuno scende dall’aereo o non partiamo”: passeggero Ryanair accetta e riceve 250 euro più un volo gratis

La voce dell’hostess sul volo Ryanair in partenza da Bergamo Orio al Serio e diretto a Palma di Maiorca è laconica: “O uno scende o non partiamo”. In cambio si offrono 250 euro e un viaggio gratis. Alla fine, dopo diversi minuti di concitazioni e liti, un giovane passeggero accetta di scendere dall’aereo tra il giubilo degli altri passeggeri, che lo acclamano e gli danno il cinque.

La vicenda, raccontata su TikTok, ha dell’assurdo ma non è in realtà così infrequente e riguarda un problema noto delle compagnia aeree low cost, l’overbooking: ovvero quando si vendono più biglietti di quelli disponibili, talvolta per un errore, altre volte come strategia commerciale contando sul fatto che una minima percentuale di viaggiatori non si presenti, a causa di qualche imprevisto, sul volo.

Quando il personale del volo fermo a Bergamo si sono accorti dell’errore hanno chiesto a uno dei due passeggeri con lo stesso posto assegnato di scendere dal velivolo, ma entrambi si sono rifiutati. Quindi una hostess – si sente nel video pubblicato su TikTok – ha annunciato: “Come avete capito siamo in overbooking. C’è stato un problema al gate e c’è da prendere una decisione. Siccome i passeggeri scelti per abbandonare l’aereo non vogliono, chiediamo se c’è un volontario: avrà un risarcimento di 250 euro e il prossimo volo gratis”. E ha aggiunto: “Abbiamo poco tempo, entro 20 minuti dobbiamo decidere altrimenti il volo non sarà effettuato”.