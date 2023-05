Smarrito e confuso Salvato pensionato

Vagava nei dintorni della stazione dicendo di essere alla ricerca della moglie vittima di un infortunio. Così martedì pomeriggio la polizia locale ha trovato un 92enne saronnese. I vigili sono riusciti a calmarlo e a farsi dire l’indirizzo a casa. Qui hanno trovato ad attenderlo la moglie. Effettivamente vittima di un piccolo infortunio ma accaduto in tutt’altra parte della città. Pur di aiutare la consorte che nel frattempo era rientrata a casa l’uomo era arrivato fino nel quartiere della stazione in stato confusionale e calzando ciabatte da camera al posto delle scarpe. per questo alcuni passanti hanno chiesto l’intervento della locale. G.S.