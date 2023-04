Smantellato spaccio nei boschi del Varesotto: i cani antidroga trovano cocaina e hashish interrati

Oggiona Santo Stefano, 2 aprile 2023 - Smantellata un’attività di spaccio nei boschi nel Varesotto. Il fiuto di due cani antidroga ha portato alla scoperta di un bivacco e di 300 grammi di droga (cocaina, eroina e hashish) nascosta tra gli alberi. Sempre nell’ambito delle attività volte al contrasto dello spaccio, nei giorni scorsi è stato svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nella zona di Oggiona Santo Stefano, disposto dal Comando provinciale carabinieri di Varese.

Impegnati i militari della compagnia di Busto Arsizio insieme alle squadre di Intervento operativo del 1° reggimento carabinieri Piemonte e al Nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo. Il bivacco è stato smantellato, all’interno sono stati trovati materiale di confezionamento, viveri, caricabatteria portatili per telefoni cellulari, capi di abbigliamento, diversi coltelli con lama lunga e biciclette utilizzate per gli spostamenti. Il fiuto dei due agenti “speciali” a quattro zampe ha portato alla scoperta della droga, custodita in scatole e accuratamente interrata.

Trovati anche 600 euro in contanti, che sono stati sottoposti a sequestro. Nel corso del controllo del territorio sono stati, inoltre, segnalati alla Prefettura di Varese diversi assuntori di sostanza stupefacente e sono state controllate 50 persone.

L’area è stata bonificata grazie all’ausilio della Polizia locale e della Protezione civile, che ha provveduto a ripristinare l’area boschiva.