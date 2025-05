Simulazioni al Trauma Center. La formazione in emergenza diventa sempre più pratica

Formazione in emergenza: il Trauma Center di Varese, sempre molto impegnato sul fronte dell’aggiornamento professionale, ha avviato un percorso formativo che si avvale di una nuova modalità basata su simulazioni sul campo, svolte direttamente nel Pronto soccorso dell’ospedale, che coinvolgono il personale in scenari realistici con manichini, dispositivi medici e attivazioni secondo i protocolli aziendali, senza che i partecipanti conoscano in anticipo il caso simulato. Le figure professionali non presenti in sala possono seguire l’esercitazione da remoto. Al termine di ogni esercitazione vengono analizzate dinamiche, punti di forza e criticità con l’obiettivo di rafforzare la coesione del gruppo e migliorare le performance individuali e collettive. Visti gli ottimi risultati, queste simulazioni diventeranno un appuntamento fisso mensile, inserito stabilmente nel piano di formazione continua del Trauma Center.

"Un’indispensabile integrazione nella formazione ospedaliera – spiega il dottor Giuliano Zocchi, responsabile del Trauma Center – che valorizza il lavoro integrato tra professionisti, promuove la sicurezza del paziente e consolida un modello di cura basato su eccellenza clinica, collaborazione interdisciplinare e innovazione organizzativa che è stato possibile realizzare grazie all’impegno dei colleghi di diverse unità operative, in particolare del Pronto soccorso diretto dalla dottoressa Francesca Cortellaro".

L’Ospedale di Circolo è inquadrato nella rete regionale per i traumi maggiori come Centro Traumi Specialistico (Cts), comunemente definito Trauma Center. La struttura fa parte del Dipartimento dell’Area Emergenza e Urgenza.

Il Centro, che riveste un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti politraumatizzati garantendo interventi tempestivi, multidisciplinari e altamente specialistici, prevede un ampio programma di formazione che coinvolge 60 professionisti di diverse unità operative: medici, infermieri, tecnici di radiologia, operatori di laboratorio, personale delle sale operatorie e del servizio trasfusionale. La gestione del paziente con trauma maggiore richiede tempestività, precisione e coordinazione tra figure professionali eterogenee.