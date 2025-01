Interventi per la sicurezza a Busto Arsizio: “Strade più illuminate con i Led e un piano sulla vigilanza”

Busto Arsizio (Varese), 31 gennaio 2024 – Il primo intervento annunciato, dopo i disordini in piazza Garibaldi nella serata del 10 gennaio quando una quarantina di giovani (per la maggior parte stranieri), hanno insultato Polizia e Governo, è stato realizzato: il potenziamento dell’illuminazione. Il sindaco Emanuele Antonelli, al termine dell’incontro nei giornii scorsi con il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e le forze dell’ordine (tavolo convocato per definire le azioni necessarie per la sicurezza dopo quell’episodio), aveva subito espresso l’impegno dell’amministrazione comunale ad effettuare interventi nell’immediato e la necessità di migliorare l’illuminazione nella piazza. Dall’altro giorno sono in funzione sotto i portici, tra la piazza e via Fratelli d’Italia, le nuove lampade a Led, intervento decisamente utile a migliorare la situazione nella zona.

La promessa

Il tema della sicurezza in città è stato affrontato anche in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, durante la quale il sindaco ha ringraziato gli agenti del comando bustese e le forze dell’ordine presenti nel territorio, grazie a loro, ha ribadito “Busto resta una città sicura”. Tuttavia sono necessarie azioni per far sì che certe situazioni come quella della serata del 10 gennaio, al centro poi di polemiche politiche, non si ripetano.

Prossime tappe

Al potenziamento dell’illuminazione in un punto della piazza che appariva troppo buio e a rischio sicurezza, seguiranno altri interventi . Lo conferma l’assessore alla sicurezza Matteo Sabba che dice: "Dobbiamo aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini, un primo intervento è stato effettuato in piazza Garibaldi, ma l’intenzione è di potenziare l’illuminazione anche nelle altre piazze”. Sabba fa sapere che a breve ci saranno incontri con le associazioni degli operatori delle forze dell’ordine in congedo per definire forme di collaborazione, spiega: “Pensiamo a un loro coinvolgimento nella vigilanza in particolari momenti, come ad esempio quando c’è grande afflusso di gente o in occasione di eventi, interventi che possono contribuire ad aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini”.

Arrivano gli angeli

Si prenderanno contatti anche con i City Angels e l’associazione Lampi Blu, che di recente ha promosso un incontro sul tema della sicurezza, una serata di approfondimento per avvicinare i cittadini e le forze di polizia. Intanto continua a far discutere le forze politiche la proposta della Lega (la mozione è stata presentata dall’eurodeputata e consigliera comunale Isabella Tovaglieri) di dotare gli agenti della Polizia locale di Taser: se ne parlerà il 18 febbraio in commissione.