Busto Arsizio, la fontana di piazza San Michele si rifà il look

Busto Arsizio, 24 gennaio 2025 – Le fontane nelle piazze cittadine sono state spesso bersaglio di gesti di inciviltà. Una condizione che a lungo ha caratterizzato la fontana in piazza Garibaldi, un monumento, opera dello scultore Giuseppe Rebesco, realizzato nel 1964 per celebrare il centesimo anniversario dell’elevazione di Busto a Città.

Le vasche erano utilizzate dagli incivili per gettare rifiuti, di ogni tipo, come fosse un enorme cestino per l’immondizia, il granito esterno imbrattato di sgorbi con la vernice spray.

In tanti casi i cittadini avevano manifestato il loro disappunto per la situazione con la richiesta di interventi che accolti dall’amministrazione comunale hanno portato nel 2022 a ridare decoro alla fontana–monumento, con un’importante opera di pulizia e manutenzione, che ha introdotto anche le luci per i giochi d’acqua.

In centro città c’è un’altra fontana in attesa di manutenzione: è quella in piazza San Michele, l’area su cui si affaccia la chiesa di San Michele. Da anni la vasca è vuota, non è più funzionante il getto d’acqua, ma nei prossimi mesi la situazione è destinata a cambiare, in vista lavori per sistemarla e dunque rimetterla in funzione.

A sollecitare attenzione la segnalazione del consigliere comunale Simone Orsi, presidente della Commissione bilancio, ma ora ci sono le rassicurazioni di Orazio Tallarida, consigliere con delega al Verde, che segue con particolare attenzione le problematiche del settore che comprende anche l’arredo urbano.

“Contiamo di sistemarla e farla funzionare tra giugno e luglio - dice -, il progetto c’è, ci stiamo lavorando”. Il risultato è atteso dai residenti nel rione che già hanno apprezzato la valorizzazione della piazza con le iniziative proposte negli ultimi mesi. Per il completo rilancio dell’area manca il ripristino della fontana, l’intenzione è di illuminarla come la fontana-monumento in piazza Garibaldi.

Da mesi l’amministrazione comunale ha avviato interventi per migliorare l’arredo urbano nei quartieri, già attuati a Borsano e a Sacconago: progetti che proseguono e che comprendono anche importanti lavori in numerosi parchi cittadini. Nella lista anche piazza San Michele dove entro l’estate tornerà a zampillare la fontana.