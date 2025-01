In arrivo bodycam e taser: "Strumenti di sicurezza". Oggi premi ai migliori agenti

Nuove bodycam e fototrappole per la Polizia locale di Busto Arsizio: il progetto per l’acquisto delle attrezzature, portato in giunta dall’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba, è stato approvato. Obiettivo: candidarsi ad un bando regionale per ottenere le risorse necessarie. La somma complessiva è pari a 46 mila e 613 euro di cui 20 mila euro potrebbero arrivare con i finanziamenti regionali, qualora l’esito del bando fosse positivo per l’amministrazione comunale.

I nuovi strumenti indicati nel progetto sono ventiquattro body cam e due dispositivi foto trappola completi di teleobiettivo e telecamera ottica grandangolare e batteria supplementare.

Nel frattempo l’europarlamentare e consigliere comunale della Lega Isabella Tovaglieri, dopo quanto accaduto in piazza Garibaldi il 10 gennaio scorso, con decine di giovani, soprattutto stranieri, che hanno insultato le forze dell’ordine, ha presentato una mozione per chiedere il taser per gli agenti di Polizia locale, l’argomento sarà discusso in consiglio comunale. "E’ una proposta concreta – sottolinea Tovaglieri - che va nella direzione di fornire alla Polizia locale strumenti operativi".

Oggi intanto per la Polizia locale sarà una giornata speciale: in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono degli agenti, l’amministrazione comunale ha organizzato una celebrazione a cui sono invitati a partecipare cittadini, associazioni e autorità, oltre ai comandi di Polizia Locale dei Comuni vicini. L’iniziativa, sottolineano dal comune, "celebra l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia Locale, oggi sempre più in prima linea per il mantenimento della sicurezza della città con nuove professionalità e competenze".

Il programma prevede alle 10 la santa messa presieduta da monsignor Severino Pagani nel santuario di Santa Maria, a seguire in Sala Tramogge dei Molini Marzoli i saluti delle autorità, la presentazione delle attività del 2024 e la premiazione di alcuni agenti.

Ma il tema della sicurezza resta ancora al centro. Domani alle 18 in piazza Garibaldi presidio dell’estrema destra "contro i maranza" con lo slogan "Difendiamo la nostra città". Iniziativa contro cui ieri ha diffuso una nota il Partito democratico: "Una provocazione".