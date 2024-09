Si rinnova il consiglio provinciale. Quattro liste in lizza, 1.766 elettori

Il consiglio provinciale si rinnova: ma a votare, come avviene ormai da diversi anni a questa parte in seguito alla riforma Delrio, non saranno i cittadini bensì solo i sindaci e i consiglieri dei 136 Comuni compresi nel territorio del Varesotto. L’appuntamento con le urne è per domenica, quando si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, durante le quali verranno eletti i 16 nuovi componenti. Le elezioni, indette dal presidente della Provincia Marco Magrini (che rimarrà tale: si vota solo per il consiglio e non per il presidente), avranno luogo presso la sede dell’ente a Villa Recalcati in piazza Libertà 1 a Varese, dalle 8 alle 20 di domenica. A seguito della chiusura delle votazioni si darà avvio allo spoglio delle schede. Possono essere eletti alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni. Trattandosi di elezioni di secondo livello a votare saranno appunto solo gli amministratori, per un totale di 1766 elettori. Ogni elettore potrà esprimere un voto di preferenza per un candidato presente nella lista. Il valore del voto è ponderato, come stabilito dalla legge numero 56 del 2014.

Sono quattro le liste presentate ed ammesse, per un totale di 58 candidati in lizza. "La Provincia al centro - Civici moderati popolari" accoglie al suo interno varie anime, con esponenti di Eupolis, Italia Viva, Forza Italia fino all’ex leghista Alberto Barcaro e a Irene Bellifemine, già sindaco a Malnate con una maggioranza di centrosinistra. Tra i consiglieri uscenti oltre a Barcaro si ricandidano Enrico Vettori, Mattia Premazzi e Marina Paola Rovelli. La lista "Civici e democratici per la Provincia di Varese" comprende nomi del Partito Democratico e del mondo civico. Tra gli uscenti si ricandidano Alessandra Agostini, Michele Di Toro, Carmelo Lauricella e la vicepresidente Valentina Verga. Tra le novità spiccano i nomi del primo cittadino di Somma Lombardo Stefano Bellaria e dell’ex sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera. Quindi la lista "Lega, Lombardia Ideale e civici" che ricandida i tre uscenti Sergio Ghiringhelli, Evelin Calderara e Luca Panzeri. Tra i nomi in lista anche il sindaco di Besano Leslie Giovanni Mulas. Infine "Fratelli d’Italia Giorgia Meloni", con una squadra guidata dal consigliere uscente, il gallaratese Marco Colombo.