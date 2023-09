Schianto in superstrada a Lecco: due bambini tra i dieci contusi

Ennesima giornata difficile lungo la statale 36, bloccata per oltre due ore ieri mattina a causa di un incidente avvenuto poco prima dell’ingresso del tunnel del Monte Barro, tra Lecco e Galbiate. A mandare il traffico in tilt lo scontro tra alcuni veicoli alle 11.20, con una delle vetture coinvolte che si è anche ribaltata bloccando di fatto la careggiata. Anche se fortunatamente non ci sono stati feriti gravi a riportare traumi e contusioni sono stati una decina tra automobilisti e passeggeri, compresi due bambini di 3 e 6 anni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, tre ambulanze. L’incidente è avvenuto in direzione Milano e in poco tempo lunghe code si sono create anche all’interno della galleria, nonostante molti automobilisti in arrivo dalla Valtellina e dalle località del lago avvisati lungo il percorso dai pannelli infotraffico di Anas abbiano utilizzato la vecchia strada litoranea. Alla fine delle dieci persone soccorse solo per quattro si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Lecco.