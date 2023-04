Schianto, furgone s’incendia Automobilista salva l’autista

È rimasto imprigionato con entrambe le gambe spezzate nel furgone in fiamme senza nemmeno riuscire a muoversi. Se non fosse stato per un eroe rimasto anonimo che lo ha trascinato di peso fuori dai rottami già avvolti dall’incendio, a rischio di ustionarsi anche, sarebbe certamente morto carbonizzato bruciato vivo. Il venditore ambulante di 68 – uno straniero che abita a Olginate – che l’altro notte è rimasto coinvolto in un impressionante incidente sulla Lecco-Bergamo tra Lecco e Vercurago è ora ricoverato in prognosi riservata: ha riportato la frattura dei femori, del bacino, traumi vari e ustioni di terzo grado a tutti e due gli arti inferiori, le lesioni che più pericolose che preoccupano di più. È sopravvissuto grazie a un ragazzo di Calolziocorte che lo ha salvato prima dell’intervento dei soccorritori, che altrimenti non sarebbero arrivati in tempo perché in pochi minuti un rogo ha distrutto il mezzo da lavoro per il mercato. A bordo, insieme al sessantottenne alla guida, c’era anche la moglie di 62 anni, che gli sedeva accanto ed è invece riuscita ad abbandonare l’abitacolo da sola. In corso di accertamento la dinamica che ha visto il furgone entrare in collisione con un’auto guidata da un giovane turco di 25 anni, con lui viaggiava una sua connazionale di 22. Dai primi accertamenti sembra che il ragazzo avesse bevuto troppo e sia stato lui a invadere la corsia opposta andando ad innescare la carambola.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco hanno lavorato per un’ora con cesoie e divaricatori pneumatici per liberarlo dalla carcassa dell’auto distrutta, che hanno dovuto completamente sventrare per consentire ai sanitari di Areu di assisterlo. Presentava ferite e lesioni gravi su tutta la parte sinistra del corpo. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito d’urgenza con l’eliambulanza di Como all’ospedale di Circolo di Varese: le sue condizioni sono critiche e anche lui è ricoverato in prognosi riservata. La ventiduenne, uscita pure lei quasi illesa e da sola dalla macchina accartocciata proprio come la passeggera del furgone, è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza per un trauma facciale.

Daniele De Salvo