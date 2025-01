Il Giubileo al Sacro Monte di Varese

L'anno giubilare ovviamente la capitale della cristianità al centro degli eventi devozionali che richiameranno a Roma milioni di pellegrini, ma l'Arcidiocesi di Milano non sarà da meno e le 14 cappelle che portano alla chiesa di Santa Maria del Monte, luogo amatissimo dai varesini e dai lombardi anche per la sua bellezza paesaggistica, meritano più che mai una visita. Per decreto arcivescovile dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini il Sacro Monte è infatti una delle chiese giubilari dell'Arcidiocesi. Ecco gli appuntamenti già programmati a gennaio e da non perdere. Il primo è il 12 gennaio alle 15 con la recita del Rosario e la salita lungo il viale delle Cappelle ritmata dalla recita del Rosario. Il Sacro Monte e la chiesa di Santa Maria fanno parte del circuito dei nove sacri monti di Piemonte e Lombardia, che a loro volta sono tutelati dall'Unesco in quanto "Patrimonio mondiale dell'umanità".