Santi Nazario e Sauro “chiesa penitenziale“

Anche a Bresso si potrà vivere il Giubileo per l’Arcidiocesi di Milano. La storica e prepositurale intitolata ai santi Nazaro e Celso di via Roma è “chiesa penitenziale“ per la zona pastorale VII di Sesto San Giovanni: "Qui tutti i fedeli che vorranno celebrare il sacramento della Riconciliazione lo potranno fare in assoluta libertà – precisa don Piercarlo Fizzotti, prevosto di Bresso –. Noi sacerdoti fratelli della comunità pastorale bressese saremo disponibili per far sperimentare a tutti l’abbraccio misericordioso del Dio della speranza".

Uno striscione sistemato sulla facciata della prepositurale indica il ruolo penitenziale della chiesa; all’interno, nella “Cappella della misericordia“, sono stati preparati e allestiti i nuovi confessionali, dove i fedeli potranno confessarsi: "Abbiamo preparato gli orari in cui noi sacerdoti siamo disponibili: per esempio, nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 9.30, e il sabato pomeriggio, dalle 17 alle 18.30 – conclude don Piercarlo –. Si può sempre suonare il campanello della casa parrocchiale. Buon anno di Giubilo".

Gi.Na.