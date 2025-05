Scatta blitz anti-clochard: 38 allontanati

Controlli straordinari l’altra sera a Malpensa coordinati dalla Questura di Varese, con il personale della Polizia di Frontiera e il concorso dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al servizio hanno collaborato anche Sea e City Angels per gli aspetti di competenza. L’operazione, finalizzata a verificare la presenza di persone senza fissa dimora nelle aree del Terminal 1 e Terminal 2, è proseguita per tutta la notte. Le forze dell’ordine al termine degli accertamenti hanno notificato 38 ordini di allontanamento a persone che ostacolavano la libera accessibilità e l’uso delle infrastrutture. Tra di loro due individui sono stati denunciati per violazione del divieto di accesso alle aree aeroportuali, mentre un soggetto è stato deferito poiché inottemperante alla misura del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ferno. Inoltre quattro risultati irregolari sul territorio nazionale sono stati presi in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. In particolare, uno di questi è stato accompagnato ieri mattina presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, un altro è stato espulso con accompagnamento coatto alla frontiera, mentre agli altri due è stato notificato dal questore l’ordine di lasciare il Territorio Nazionale entro sette giorni, con revoca del permesso di soggiorno per uno di questi.

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di sicurezza volto a garantire la tutela dell’ordine pubblico e a fornire impulso all’attuazione del Protocollo per la gestione delle persone senza fissa dimora presso l’aeroporto di Malpensa, rinnovato con varie istituzioni, tra cui la Regione e 11 comuni, lo scorso 05 febbraio. SOS Stazione, associazione che aiuta i clochard della stazione di Busto Arsizio ha preso posizione nei confronti dell’operazione e ha annunciato che sullo sgombero dell’altra notte presenterà un esposto al prefetto perché non sono stati rispettati gli accordi previsti.

