Saronno, incidente all’alba: esce di strada e muore

Saronno, 2 marzo 2024 – Esce di strada, viene soccorso e muore in ospedale. Aveva 59 anni e risiedeva a Milano l’automobilista che ha perso la vita all’alba di questa mattina, sabato 2 marzo, dopo un incidente avvenuto in via Mantegazza.

La dinamica

L’incidente si è verificato poco prima delle 6. L’uomo era alla guida di un Renault Trafic quando a un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. Avrebbe fatto tutto da solo. E la causa della sbandata fatale potrebbe essere stata un malore.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati un’automedica e un’ambulanza di Sos Uboldo. I soccorritori, prestate le prime cure, hanno trasferito l’uomo d’urgenza in ospedale a Legnano. Le sue condizioni, però, erano molto gravi: è morto nel corso della mattinata, dopo il suo arrivo nel nosocomio dell’Alto Milanese.

I rilievi sono di competenza dei carabinieri di Saronno, ai quali spetterà la ricostruzione di dinamica e cause dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Chi era la vittima

Il 59enne alla guida del mezzo viveva a Milano e lavorava per un’azienda della provincia di Vicenza.