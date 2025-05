Desenzano e la maxi vincita al SuperEnalotto, caccia al nuovo Paperone: residente o turista?

Desenzano del Garda (Brescia), 22 maggio 2025 – Un colpo da 35,5 milioni di euro ieri sera ha reso milionario il fortunato cliente di una tabaccheria di Desenzano del Garda, dove ieri sera è stato centrato il jackpot al SuperEnalotto. La combinazione vincente – 2, 19, 23, 46, 49, 72, con il numero Jolly 71 e la SuperStar 88 – è stata giocata in una tabaccheria di Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda. A emettere il biglietto d’oro è stata la tabaccheria di Eleonora Bocchio in via Durighello 4: una zona residenziale costellata di abitazioni, scuole, strutture ricettive e esercizio pubblici, dove vivono anche molti stranieri che hanno scelto Desenzano attratti dalla sua bellezza e dai servizi, oltre che dalle azzurre acque del lago.

Con una semplice giocata da 5 euro, un anonimo giocatore (o giocatrice) ha conquistato uno dei premi più ricchi della storia recente del lotto. Subito dopo la notizia in tutta la città è scattata la caccia al nuovo Paperon de Paperoni, che potrebbe vivere nel centro sulle sponde del Benaco. Al momento, però, il vincitore non si è ancora fatto vivo: la caccia all’identità del nuovo milionario è aperta. Sarà un residente della zona? Un turista di passaggio?

La tabaccheria Bocchio non è nuova alle vincite fortunate, anche se mai se ne era registrata una di tale entità. Quella di ieri sera è la seconda vincita con sei numeri al Superenalotto nel 2025. La prima risale allo scorso mese di marzo quando sono andati a Roma ben 88,2 milione di euro. È anche il 118esimo jackpot assegnato dalla nascita del SuperEnalotto a oggi. al momento della vincita la tabaccheria era chiusa.