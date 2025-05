La sicurezza sul lavoro diventa un manga. Studenti-artisti premiati

La sicurezza sul lavoro in un fumetto manga. Gli studenti delle scuole di Varese e provincia hanno partecipato ad un concorso promosso dall’Ufficio scolastico territoriale in cui si chiedeva ai ragazzi di disegnare un supereroe capace di incarnare i principi di prevenzione e rispetto delle regole fondamentali per la riduzione degli infortuni sul lavoro. Cinquantadue i lavori pervenuti, sette i progetti premiati: tre nella categoria "Supereroi" (primo posto per Arianna Spiridione) e altrettanti per le "Supereroine", dove è stata Maria Lattanzio a vincere. Quindi una menzione speciale da parte della giuria per il lavoro di Giulia Chierichetti, che ha affrontato il tema della tutela dell’incolumità delle donne. Altri argomenti attuali ricorrenti nei lavori dei ragazzi la lotta al bullismo e la tutela e il rispetto dell’ambiente. Le premiazioni degli studenti si sono svolte presso l’Isis Newton di Varese, alla presenza dei rappresentanti delle realtà che partecipano alla Rete provinciale per la sicurezza sul lavoro. Il concorso ha rappresentato il momento finale di una serie di attività che hanno preso il via in autunno. Durante l’anno i rappresentanti della rete hanno incontrato gli studenti nelle scuole e nelle classi si sono svolti approfondimenti e laboratori. L.C.